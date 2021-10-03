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Владимир Зеленский заявил о «мощной» и «наглой» Украине

Владимир Зеленский заявил о «мощной» и «наглой» Украине

«Наглая» политика «мощной» Украины поможет стране добиться успеха. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область, где он принял участие в совещании с депутатами партии «Слуга Народа».

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Лариса Абросимова
Может Украина и наглая, но уж точно далеко не умная.

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