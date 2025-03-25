В честь 300-летия начала первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 300-летию начала первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга.
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