Доктор Еделев: в контрафактных вейпах могут быть инфекции и вирусы

Продажа и употребление несертифицированной нелегальной курительной продукции таят в себе несколько опасностей, так как неизвестно, из чего изготовлены эти вейп-продукты, заявил доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор, президент Научно-производственного проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев.