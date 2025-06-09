Доктор Еделев: в контрафактных вейпах могут быть инфекции и вирусы

Продажа и употребление несертифицированной нелегальной курительной продукции таят в себе несколько опасностей, так как неизвестно, из чего изготовлены эти вейп-продукты, заявил доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор, президент Научно-производственного проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев.
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