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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО за день сбили 112 украинских беспилотников над восемью регионами России

В течение дня с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым.

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