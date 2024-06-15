Эксперт сообщил, что блокировка неизвестных номеров не спасет от мошенников

Они могут обойти блокировку звонков, связываясь с людьми через мессенджеры.Блокировка звонков с неизвестных номеров может уменьшить количество нежелательных вызовов, но не решает проблему полностью, сообщил руководитель команды разработчиков супераппа Gem Space Ваге Закарян в интервью агентству «Прайм».