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Живая Кубань

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Был слабым мальчиком, стал сильным летчиком-снайпером: полковник Кушнерёв из Краснодара рассказал о пути к мечте и подлинном патриотизме

Был слабым мальчиком, стал сильным летчиком-снайпером: полковник Кушнерёв из Краснодара рассказал о пути к мечте и подлинном патриотизме

Был слабым мальчиком, стал сильным летчиком-снайпером: полковник Кушнерёв из Краснодара рассказал о пути к мечте и подлинном патриотизмеЖурналист «ЖК» Елена Афанасьева встретилась с полковником запаса, заслуженным военным лётчиком РФ, кандидатом исторических наук и доцентом кафедры Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Валерием Кушнерёвым, чтобы поговорить о жизненном и боевом пути.

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