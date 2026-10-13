Был слабым мальчиком, стал сильным летчиком-снайпером: полковник Кушнерёв из Краснодара рассказал о пути к мечте и подлинном патриотизме

Был слабым мальчиком, стал сильным летчиком-снайпером: полковник Кушнерёв из Краснодара рассказал о пути к мечте и подлинном патриотизмеЖурналист «ЖК» Елена Афанасьева встретилась с полковником запаса, заслуженным военным лётчиком РФ, кандидатом исторических наук и доцентом кафедры Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Валерием Кушнерёвым, чтобы поговорить о жизненном и боевом пути.
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