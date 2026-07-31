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Царьград

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Bloomberg: Пентагон запросил $18,2 млрд на пополнение арсенала

Bloomberg: Пентагон запросил $18,2 млрд на пополнение арсенала

Министерство обороны США запросило у Конгресса дополнительные $18,2 млрд для экстренного пополнения запасов современных противоракетных комплексов, включая THAAD и Patriot, в рамках кампании против Ирана.

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