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Пресс релизы

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ПОЕДЕТ ЛИ ПОЕЗД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ?

ПОЕДЕТ ЛИ ПОЕЗД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ?

ТРИ НЕОЧЕВИДНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ МИРА ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЗГЛЯД НА НАДЁЖНОСТЬ Вопрос, который в детстве хотя бы раз задавал себе каждый пассажир метро: «А что случится, если поезд попытается тронуться, пока не закрыты все двери?» В современных вагонах ответ однозначен — ничего.

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