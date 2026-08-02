ПОЕДЕТ ЛИ ПОЕЗД С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ?

ТРИ НЕОЧЕВИДНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ МИРА ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ВЗГЛЯД НА НАДЁЖНОСТЬ Вопрос, который в детстве хотя бы раз задавал себе каждый пассажир метро: «А что случится, если поезд попытается тронуться, пока не закрыты все двери?» В современных вагонах ответ однозначен — ничего.