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Шольц заявил, что некоторые страны обсуждают возможный мир на Украине

Шольц заявил, что некоторые страны обсуждают возможный мир на Украине

Переговоры ведут советники по безопасности из разных государств, включая Украину. Консультации по мирному урегулированию российско-украинского конфликта уже идут — их ведут советники по безопасности из нескольких стран.

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