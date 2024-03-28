Шольц заявил, что некоторые страны обсуждают возможный мир на Украине

Переговоры ведут советники по безопасности из разных государств, включая Украину. Консультации по мирному урегулированию российско-украинского конфликта уже идут — их ведут советники по безопасности из нескольких стран.
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