Zelensky: We Seek To End War By Winter Through Escalation On Military, Diplomatic Fronts Ukraine is openly advancing plans to escalate militarily against Russia, in hopes that it will force a return to diplomacy, and hasten an end to the war by winter time.
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