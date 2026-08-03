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Zero Hedge

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Zelensky: We Seek To End War By Winter Through Escalation On Military, Diplomatic Fronts

Zelensky: We Seek To End War By Winter Through Escalation On Military, Diplomatic Fronts

Zelensky: We Seek To End War By Winter Through Escalation On Military, Diplomatic Fronts Ukraine is openly advancing plans to escalate militarily against Russia, in hopes that it will force a return to diplomacy, and hasten an end to the war by winter time.

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