Погиб легендарный белуха Хвалдимир. Пять лет назад его обнаружили у берегов Норвегии и заподозрили в шпионаже в пользу России.
Прощай, боец Хвалдимир. Как жил и погиб русский кит-шпион
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Поль Меерсон
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша...
Ответить
6 час.
Eduard
А мы подозреваем,что норвежцы шизофреники,они сами преступники.Доказать нет ничего легкого!
Ответить
6 час.
Виктор Луговой
Версий-то, версий... И все разом забыли что во ФлОриде тоже есть Санкт-Петербург. Мериканьский. Шо буим делать? Версий стало вдвое больше, не се па?
Ответить
6 час.
Свежие комментарии