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Прощай, боец Хвалдимир. Как жил и погиб русский кит-шпион

Прощай, боец Хвалдимир. Как жил и погиб русский кит-шпион

Погиб легендарный белуха Хвалдимир. Пять лет назад его обнаружили у берегов Норвегии и заподозрили в шпионаже в пользу России.

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Комментарии
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Поль Меерсон
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша...
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6 час.
Eduard
А мы подозреваем,что норвежцы шизофреники,они сами преступники.Доказать нет ничего легкого!
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6 час.
Виктор Луговой
Версий-то, версий... И все разом забыли что во ФлОриде тоже есть Санкт-Петербург. Мериканьский.  Шо буим делать? Версий стало вдвое больше, не се па?
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6 час.

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