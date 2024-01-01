ВСУ нанесли террористический удар по центру Донецка

Лев Добрый

Нанесли удар по центру Донецка, потому что наша власть всегда заявляет, что мы не такие, мы будем воевать согласно международного права! С террористами воевать не надо, ИХ надо уничтожать! Сколько ещё надо терпеть жителям Донецка? 😱👈👀