В первые минуты нового года ВСУ нанесли очередной удар по мирному Донецку. «В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.
ВСУ нанесли террористический удар по центру Донецка
Комментарии
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Лев Добрый
Нанесли удар по центру Донецка, потому что наша власть всегда заявляет, что мы не такие, мы будем воевать согласно международного права! С террористами воевать не надо, ИХ надо уничтожать! Сколько ещё надо терпеть жителям Донецка? 😱👈👀
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