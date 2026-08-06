Трамп заявил о крупных запасах боеприпасов у США и пригрозил сроками за фейки

Президент США Дональд Трамп на фоне утверждений о нехватке боеприпасов заявил, что у страны имеются значительные их запасы, а за утечки информации об этом власти будут добиваться длительных тюремных сроков.
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