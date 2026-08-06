RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Трамп заявил о крупных запасах боеприпасов у США и пригрозил сроками за фейки

Трамп заявил о крупных запасах боеприпасов у США и пригрозил сроками за фейки

Президент США Дональд Трамп на фоне утверждений о нехватке боеприпасов заявил, что у страны имеются значительные их запасы, а за утечки информации об этом власти будут добиваться длительных тюремных сроков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии