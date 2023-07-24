Атака беспилотников на Москву является актом международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в беседе с RTVI.
Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
пора и нашим полетать над столицами стран которые воюют вместе с украиной своими наёмниками!
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14 час.
ШКИПЕР
Захарова говорит правильные слова про терроризм, но забывает ,что нашу СВО хохлы называют войной, да и ВС РФ тоже херачат по Куеву и др . городам Салорейха,только жаль не так часто.
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13 час.
VG
Vasily Golov
Верховный суд РФ вынес определение полку Азов- террорист.Дорогомиловский суд Москвы назвал Майдан государственным переворотом.Слова Марии Владимировны просто слова.Где суд с определением Украины,как государства.Оба постановления прижились и вошли в лексикон политиков.
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13 час.
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