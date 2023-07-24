Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

пора и нашим полетать над столицами стран которые воюют вместе с украиной своими наёмниками!

ШКИПЕР

Захарова говорит правильные слова про терроризм, но забывает ,что нашу СВО хохлы называют войной, да и ВС РФ тоже херачат по Куеву и др . городам Салорейха,только жаль не так часто.