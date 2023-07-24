Наш потерянный мир

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Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

Атака беспилотников на Москву является актом международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в беседе с RTVI.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
пора и нашим полетать над  столицами стран которые воюют вместе с украиной  своими наёмниками!
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14 час.
ШКИПЕР
Захарова говорит правильные слова про терроризм, но забывает ,что нашу СВО хохлы называют войной, да и ВС РФ тоже херачат по Куеву и др . городам Салорейха,только жаль не так часто.
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13 час.
VG
Vasily Golov
Верховный суд РФ вынес определение полку Азов- террорист.Дорогомиловский суд Москвы назвал Майдан государственным переворотом.Слова Марии Владимировны просто слова.Где суд с определением Украины,как государства.Оба постановления прижились и вошли в лексикон политиков.
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13 час.

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