Александр Пряников попробовал себя в кроссфите

Организаторы проекта «Красота на Миллион» пригласили шоумена на тренировку в фитнес-зал «Воздух». Кто из современных людей не посещает спортзал? Наверное, многие из вас уже годами ходят в один и тот же зал, где при помощи профессиональных инструкторов или самостоятельно вы поддерживаете свое тело в форме.
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