Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Александр Пряников попробовал себя в кроссфите

Организаторы проекта «Красота на Миллион» пригласили шоумена на тренировку в фитнес-зал «Воздух». Кто из современных людей не посещает спортзал? Наверное, многие из вас уже годами ходят в один и тот же зал, где при помощи профессиональных инструкторов или самостоятельно вы поддерживаете свое тело в форме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх