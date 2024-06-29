Александр Пряников попробовал себя в кроссфите

Организаторы проекта «Красота на Миллион» пригласили шоумена на тренировку в фитнес-зал «Воздух». Кто из современных людей не посещает спортзал? Наверное, многие из вас уже годами ходят в один и тот же зал, где при помощи профессиональных инструкторов или самостоятельно вы поддерживаете свое тело в форме.