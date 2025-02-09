Team Spirit уступили Team Vitality в финале IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 Сегодня, 9 февраля 2025 г...

Team Spirit уступили Team Vitality в финале IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2Сегодня, 9 февраля 2025 года, в польском городе Катовице состоялся финал турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2, где встретились команды Team Spirit и Team Vitality.
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