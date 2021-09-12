Рязанский детский омбудсмен высказалась об идее ужесточить наказание для педофилов

Накануне в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за повторные преступления против несовершеннолетних, за преступление против двух и более жертв и в случаях, если педофилия сопряжена с другим тяжким преступлением.
Накануне в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за повторные преступления против несовершеннолетних, за преступление против двух и более жертв и в случаях, если педофилия сопряжена с другим тяжким преступлением.
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