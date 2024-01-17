«Очень важна обратная связь». Путин ответил на сообщение с прямой линии с отказом голосовать за него

Путин заявил о важности сообщения «не буду за вас голосовать» с прямой линии Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны отреагировал на сообщение, поступившее во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией, о том, что россиянин не будет голосовать за его кандидатуру.