В Отделе МВД России по Миллеровскому району подвели итоги работы за 2023 год

В совещании по подведению итогов оперативно-служебной деятельности приняли участие представители Миллеровской межрайонной прокуратуры, Миллеровского районного суда, а также глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко.
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