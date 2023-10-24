NBC: кандидат в спикеры конгресса США подкупил коллег чизбургерами

NBC News Один из кандидатов в спикеры палаты представителей США от республиканцев Кевин Херн решил подкупить своих коллег весьма необычным способом: он призвал их голосовать за него, приложив к письму еду из McDonald's, пишет NBC.
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