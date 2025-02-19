Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: -2°, облачно• Севастополь: 0°, малооблачно• Ялта: +1°, облачно• Алушта: +1°, облачно• Евпатория: 0°, малооблачно• Саки: 0°, облачно• Бахчисарай: -1°, малооблачно• Джанкой: -1°, облачно• Судак: -1°, облачно• Феодосия: -1°, облачноЧитать подробнее>>> .
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