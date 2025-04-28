"Вам все мало? Одиннадцать часовых поясов!" Глава МИД Польши сорвался на крик

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Людмила Феденюк
    Он для них удобен,за порцайку наркоты послушно будет говорить и ,что прикажут.Двуликий анус
  • Nodar Zade
    Азеры должны жить в Азербайджане!"Навесил ей три "...
  • Гулька
    Ну вот еще, обращать внимание на злобные визги животного ляха - себя не уважать!"Вам все мало? Од...

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Комментарии
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Горыныч
Варшава была провинцией в России!
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7 час.
S
Serg
Наша армия наступила &quot;пшеку&quot; на яйца, вот он и завизжал
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7 час.
Гулька
Ну вот еще, обращать внимание на злобные визги животного ляха - себя не уважать!
Ответить
5 час.
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