Пугачева пытается спасти карьеру Галкина* в России

Но руководство телеканалов выразило сомнения в том, что зрители примут его обратно После переезда в Израиль Алла Пугачева несколько раз возвращалась в Россию, стремясь аннулировать статус иностранного агента у своего мужа.
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