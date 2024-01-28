Почему якуты победили или власть обещала разобраться с мигрантами

МП

Михаил Пантюхин

Обалдеть! Все ФМС МВД ростовской области написали рапорта на увольнения!!!??? Наверное устали? Устали РОДИНУ ПРОДАВАТЬ!? УСТАЛИ РОССИЮ И НАРОД ПРЕДАВАТЬ!? А ЧТО ТАК? Запахло чем-то, жаренные например!!!??? Не знаю когда этих кривоохранителей возьмут за жанры, но последним сводкам из информбюро по Питеру, там засели и и ввозили 100 000 "незаменимых", хотя намного больше, азеры под молчание и мычание "полиции" учредил своего "прЭседента дядю турала" , который учредил свои "законы" для жителей Питера, о как!? Мне все-таки не понятно, НАША ВЛАСТЬ ПЕРЕДАЛА ВЛАСТЬ БАЯМ, КОТОРЫМ ЗАКОНЫ РФ ПО ЩИКОЛОДКУ, ВЛАСТЬ ПО БАРАБАНУ!!!??? НУ ЧТО УВАЖАЕМАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛЬШЕ "ПОЙДЕМ" В АД!!!??? ПРИЧЕМ АД ЧЕРНЕЕ ЧЕРНОГО, ГДЕ ВСЕ ПОКУПАЕТСЯ И ПРОДАЕТСЯ В ОСОБЕННОСТИ РОДИНА РОССИЯ!!!??? МОЖЕТ ВСЕ-ТАКИ ВЫГОНИТЕ ЭТУ МЕРЗКУЮ СУБСТАНЦИЮ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ ВМЕСТЕ С ИХ туралами, оралами, наркотой и список практически бесконечный .... Мне эта "ярмарка услуг" из вне уже надоела, опг-диаспоры и власть сильно заинтерисованная ввозит миллионами в Россию, наверно так задумано!? Но кем!? Нью пятой колонной по усердию пиндостана а то есть ЦРУ, ми 6 и остальным утилированным. Власть ещё обождем, но тогда средняя Азия уже будет не нагреть день ото дня, а просто будет резать и забивать РУССКИХ НАСМЕРТЬ!!!МНЕ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ НАДОЕЛ!!!!! НУ ЧТО ЗА "ВИЛЫ" ГОСПОДА!!!??? ИЛИ РАНО???