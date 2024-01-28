Политинформация Молодцы соседи. Я скажу так: национальные республики для мигрантов это крепкий орешек Например в Туве они никогда не будут борзеть.
Почему якуты победили или власть обещала разобраться с мигрантами
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Обалдеть! Все ФМС МВД ростовской области написали рапорта на увольнения!!!??? Наверное устали? Устали РОДИНУ ПРОДАВАТЬ!? УСТАЛИ РОССИЮ И НАРОД ПРЕДАВАТЬ!? А ЧТО ТАК? Запахло чем-то, жаренные например!!!??? Не знаю когда этих кривоохранителей возьмут за жанры, но последним сводкам из информбюро по Питеру, там засели и и ввозили 100 000 "незаменимых", хотя намного больше, азеры под молчание и мычание "полиции" учредил своего "прЭседента дядю турала" , который учредил свои "законы" для жителей Питера, о как!? Мне все-таки не понятно, НАША ВЛАСТЬ ПЕРЕДАЛА ВЛАСТЬ БАЯМ, КОТОРЫМ ЗАКОНЫ РФ ПО ЩИКОЛОДКУ, ВЛАСТЬ ПО БАРАБАНУ!!!??? НУ ЧТО УВАЖАЕМАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛЬШЕ "ПОЙДЕМ" В АД!!!??? ПРИЧЕМ АД ЧЕРНЕЕ ЧЕРНОГО, ГДЕ ВСЕ ПОКУПАЕТСЯ И ПРОДАЕТСЯ В ОСОБЕННОСТИ РОДИНА РОССИЯ!!!??? МОЖЕТ ВСЕ-ТАКИ ВЫГОНИТЕ ЭТУ МЕРЗКУЮ СУБСТАНЦИЮ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ ВМЕСТЕ С ИХ туралами, оралами, наркотой и список практически бесконечный .... Мне эта "ярмарка услуг" из вне уже надоела, опг-диаспоры и власть сильно заинтерисованная ввозит миллионами в Россию, наверно так задумано!? Но кем!? Нью пятой колонной по усердию пиндостана а то есть ЦРУ, ми 6 и остальным утилированным. Власть ещё обождем, но тогда средняя Азия уже будет не нагреть день ото дня, а просто будет резать и забивать РУССКИХ НАСМЕРТЬ!!!МНЕ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ НАДОЕЛ!!!!! НУ ЧТО ЗА "ВИЛЫ" ГОСПОДА!!!??? ИЛИ РАНО???
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14 час.
Erl Schweizer
Конституция РФ. Глава 1. Основы конституционного строяСтатья 2Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.Статья 31. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Статья 161. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам Конституционного строя Российской Федерации.Статья 173. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Статья 191. Все равны перед законом и судом.2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Статья 261. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.Статья 271. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Статья 291. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.Статья 452. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Статья 623. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
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3 час.
Андрей Якобюк
иммиграционная служба полностью коррупированная структура сверху до низу
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22 мин.
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