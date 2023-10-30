Какой трофей советских войск в Афганистане был самым ценным

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с вертолетами, беспилотниками и военными самолетами на протяжении последних пятидесяти лет являются переносные зенитные ракетные комплексы, в частности несколько поколений американских ПЗРК «Стингер».
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