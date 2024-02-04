ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Люблю читать.Читаю много, читаю непрерывно, иногда читаю одновременно по паре-тройке книг, читаю везде.
Графоманка: глупая, примитивная, тупая и злобная
Комментарии
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Natalija Osminina
Сколько же их, тварей.
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2 час.
Надежда Яблокова
Предпочитаю классиков. Если фамилию Акунин слышала (но ни одной книги не покупала и не читала), то, что есть такая писательница Улицкая - даже не слышала. Что касается молодёжи, то читающая разберётся кто из ху, а не читающей нет дела до акуниных и улицких. Но тех, кто "жрёт жёлуди под дубом и подрывает его корни" - кормушку надо прикрыть.
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1 час.
Катерина
Я люблю детективы. Акунина много читала. Сюжеты интересные, слог немного витиеватый... А вот русофобская натура автора почти во всех книгах сквозит.
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17 мин.
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