Графоманка: глупая, примитивная, тупая и злобная

Надежда Яблокова

Предпочитаю классиков. Если фамилию Акунин слышала (но ни одной книги не покупала и не читала), то, что есть такая писательница Улицкая - даже не слышала. Что касается молодёжи, то читающая разберётся кто из ху, а не читающей нет дела до акуниных и улицких. Но тех, кто "жрёт жёлуди под дубом и подрывает его корни" - кормушку надо прикрыть.