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Ивановские новости

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Потребительские кредиты в Ивановской области впервые обогнали ипотеку и автокредиты

Потребительские кредиты в Ивановской области впервые обогнали ипотеку и автокредиты

В этом году драйвером роста розничного кредитования стали кредиты наличными, обогнав ипотеку и автокредиты.

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