Европейский «пожарный»: Азербайджан критикует ЕС за газовое «унижение»

С одной стороны, Баку льстит внимание Европы к его сырьевой отрасли, которая становится едва ли не спасительной для ЕС, а с другой, Азербайджан не хочет упустить возможность хорошо заработать на постоянной основе, заменив Россию на этом посту.
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