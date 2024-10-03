В Калининградской области ввели карантин из-за опасного сорняка

КАЛИНИНГРАД, 3 октября, ФедералПресс. В Калининградской области ввели карантин из-за повилики. В региональном Россельхознадзоре уточнили, что карантинный объект обнаружили на территории Краснознаменского муниципального округа.
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