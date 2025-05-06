Российские войска выбили ВСУ с позиций у Макеевки

Отечественные войска выбили ВСУ с их позиций у Макеевки в ЛНР. «В ходе активных боевых действий нашим передовым подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населённого пункта Макеевка в ЛНР», - отметил специалист.
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