Российские войска выбили ВСУ с позиций у Макеевки

Отечественные войска выбили ВСУ с их позиций у Макеевки в ЛНР. «В ходе активных боевых действий нашим передовым подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населённого пункта Макеевка в ЛНР», - отметил специалист.