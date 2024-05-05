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Сегодня день рождения Арины Соболенко

Сегодня день рождения Арины Соболенко

5 мая исполнилось 26 лет Арине Соболенко. Профессионал с 2015-го, Соболенко выиграла 14 одиночных турнира уровня WTA, включая Australian Open 2023 и 2024 годов.

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