Активисты выступили против застройки участка у Аракчеевских казарм

Жители опасаются за свою безопасность в случае строительства. Жители Центрального района Петербурга провели пикет у дома № 16 на Тверской улице, протестуя против уплотнительной застройки внутриквартальной территории Аракчеевских казарм.
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