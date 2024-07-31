Завершен первый этап строительства производственной площадки “Озон Медика” в ОЭЗ “Тольятти”

На предприятии создадут три производственных участка для выпуска цитостатиков и цитотоксиков - препаратов для борьбы со злокачественными новообразованиями, а также твердых нестерильных лекарственных препаратов Статья полностью.
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