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В Курской области два села остались без света после удара

Курский губернатор Старовойт: Попово-Лежачи и Теткино остались без света после удара На электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области сбросили два взрывных устройства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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