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«Уже подписано»: Симоньян раскрыла главное условие своего увольнения

«Уже подписано»: Симоньян раскрыла главное условие своего увольнения

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с корреспондентом телеканала «360» Ксенией Жеребцовой раскрыла главное условие своего увольнения.

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