Забайкалье начало готовиться к предстоящему пожароопасному сезону

Пока в регионе рапортуют о снижении числа ландшафтных пожаров на 76,9%, на краевой комиссии по ЧС признают: система оповещения не готова, населённые пункты не защищены от огня, лесопожарные формирования испытывают нехватку техники.
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