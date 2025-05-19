Расписание 17 электричек изменилось в Новосибирске с 19 мая

Время прибытия и отправления электричек сдвинется от 1 до 49 минут. Расписание поменяют на маршрутах: Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево, Чулымская – Новосибирск-Восточный, Пригородный простор – Новосибирск.
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