Кризис вокруг Баб-эль-Мандебского пролива поставил перед Турцией сложные вопросы

Удары беспилотников по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад» утром 10 сентября 2026 года и последующая блокада Баб-эль-Мандебского пролива силами йеменских хуситов поставили Анкару перед необходимостью публично подтвердить свою роль в новой региональной архитектуре.
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