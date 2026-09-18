НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

Кризис вокруг Баб-эль-Мандебского пролива поставил перед Турцией сложные вопросы

Кризис вокруг Баб-эль-Мандебского пролива поставил перед Турцией сложные вопросы

Удары беспилотников по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад» утром 10 сентября 2026 года и последующая блокада Баб-эль-Мандебского пролива силами йеменских хуситов поставили Анкару перед необходимостью публично подтвердить свою роль в новой региональной архитектуре.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым