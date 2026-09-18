Кризис вокруг Баб-эль-Мандебского пролива поставил перед Турцией сложные вопросы

Удары беспилотников по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад» утром 10 сентября 2026 года и последующая блокада Баб-эль-Мандебского пролива силами йеменских хуситов поставили Анкару перед необходимостью публично подтвердить свою роль в новой региональной архитектуре.