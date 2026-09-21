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Царьград

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Союзмультфильм требует 33 000 рублей за нарушение прав на бренд

Союзмультфильм требует 33 000 рублей за нарушение прав на бренд

Киностудия "Союзмультфильм" подала иск в Ленинский суд Нижнего Тагила против местного самозанятого за продажу мыла в форме Волка из мультфильма "Жил-был пес".

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