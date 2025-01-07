Сегодня в Омске пройдут «Рождественские катания». Где можно будет бесплатно выйти на лед (прокат и заточка коньков останутся платными): ⛸Стадион «Юность» » (Богдана Хмельницкого, д.
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Сегодня в Омске пройдут «Рождественские катания». Где можно будет бесплатно выйти на лед (прокат и заточка коньков останутся платными): ⛸Стадион «Юность» » (Богдана Хмельницкого, д.