Тело погибшего при восхождении в Киргизии альпиниста привезли в Россию

Тело российского альпиниста Евгения Глазунова доставлено в Россию. Он погиб при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, заявила представитель группы альпинистов, задействованных в поиске и спуске тела, Анна Пиунова в своих социальных сетях.
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