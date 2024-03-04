Тело погибшего при восхождении в Киргизии альпиниста привезли в Россию

Тело российского альпиниста Евгения Глазунова доставлено в Россию. Он погиб при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, заявила представитель группы альпинистов, задействованных в поиске и спуске тела, Анна Пиунова в своих социальных сетях.