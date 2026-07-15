Россия лишает НАТО важнейшего плацдарма

Юрий Ильинов

Patriot опять "в молоко": как и в Киеве ПВО по-американски терпит фиаско Похоже, кадры постоянных промахов ракет американских зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot становятся уже привычными. Недавно соцсети наводнили ролики, снятые в Киеве: на них было видно, как эти средства ПВО не могли попасть в наши "Искандеры" и падали на жилые дома. Теперь нечто подобное мы наблюдаем на Ближнем Востоке. На видеокадрах из Иордании запечатлено, как перехватчики пытаются поразить иранские баллистические ракеты средней дальности (точнее, их отделившиеся боевые блоки). Однако тщетно: яркие светящиеся точки проносятся мимо, не сталкиваясь с целями. Атака была произведена на авиабазу Принца Хассана, которая известна также как Принц Фейсал или Муваффак Салти. Сообщается, что в Иордании на этой базе находится значительная группировка авиации США и Королевских ВВС Иордании. В частности, там дислоцируются американские самолёты пятого поколения F-35, истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, штурмовики A-10 Thunderbolt II (известные как "Бородавочник"), а также разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper и высотные MQ-4C Triton. Кстати, на днях сообщалось о поражении ангара, где мог находиться Triton. Иорданцы, в свою очередь, размещают здесь F-16 Fighting Falcon различных модификаций и военно-транспортные C-130. Данных о потерях среди техники или личного состава пока не поступало.