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Орловские новости

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Орловцы поклонились частицам мощей Вифлеемских младенцев

Орловцы поклонились частицам мощей Вифлеемских младенцев

На территории Свято-Успенского мужского монастыря орловцы имели возможность увидеть своими глазами частицы мощей Вифлеемских младенцев, подаренных региону представителем патриарха Иерусалимского в Вифлееме митрополитом Венедиктом.

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