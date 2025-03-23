Орловцы поклонились частицам мощей Вифлеемских младенцев

На территории Свято-Успенского мужского монастыря орловцы имели возможность увидеть своими глазами частицы мощей Вифлеемских младенцев, подаренных региону представителем патриарха Иерусалимского в Вифлееме митрополитом Венедиктом.
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