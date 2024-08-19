Financial Times: Украина потеряла половину необходимого для зимы объема энергомощностей

Из-за потери значительных объемов энергомощностей во многих городах Украины просто невозможно будет жить этой зимой, пишет британское издание, ссылаясь на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
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