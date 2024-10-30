Профессор международных отношений в Сиракузском университете и экс- советник НАТО Майкл Джон Уильямс заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому удалось исчерпать все возможные варианты действий.
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