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DE: визит Зеленского в Брюссель погрузил Европарламент в “мрачную тишину”

Аналитик Aллесандра Скотти де Сантоло опубликовала в издании Daily Express статью, в которой заявляется, что выслушав мечты Зеленского, евродепутаты погрузились в мрачное молчание.

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