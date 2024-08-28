Комбат ВС РФ заявил, что украинской армии не хватает людей под Северском

Командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным Золотой заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины оттянули свои ударные силы с северского направления, в результате чего на этом участке фронта им не хватает личного состава.