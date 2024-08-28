Командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным Золотой заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины оттянули свои ударные силы с северского направления, в результате чего на этом участке фронта им не хватает личного состава.
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