Российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом»

Западные страны предлагают ученым из России продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в Дубне в Московской области, но РФ по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет.
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