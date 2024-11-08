Политика как он...
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Политика как она есть

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Российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом»

Российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом»

Западные страны предлагают ученым из России продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в Дубне в Московской области, но РФ по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет.

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Комментарии
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Океан
А чтобы ученые РФ вернулись обратно-прежний статус + доплата запада за совместное сотрудничество ))
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18 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Охренели
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18 час.

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