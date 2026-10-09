В годовщину терактов 11 сентября Каддафи обвинил США в их организации

Есть страницы истории, которые на Западе стараются переписать, искажая и замалчивая очевидные факты. Одна из таких — интервью ливийского лидера полковника Муаммара Аль-Каддафи, которое он дал американскому новостному телеканалу «Си-эн-эн» (CNN) в сентябре 2002 года.