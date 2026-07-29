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Не только о футболе

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Сборная российских свободных агентов. Эта банда во главе с Дзюбой пошумела бы в РПЛ?

Сборная российских свободных агентов. Эта банда во главе с Дзюбой пошумела бы в РПЛ?

    В команде — 11 лучших игроков, оставшихся без клуба. Можно легко собрать и полную заявку из 25 футболистов серьёзного уровня! Хотя сезон РПЛ уже стартовал, многие известные российские игроки до сих пор ищут себе новый клуб.

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